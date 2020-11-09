В Самарской области 3500 добровольцев готовы помочь одиноким людям, находящимся на самоизоляции

Добровольцы готовы помочь каждому нуждающемуся

3 ноября в Самарской области на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции было принято решение об обязательной самоизоляции для людей, которым 65 лет и больше. В связи с этим в регионе снова становится актуальной масштабная акция #МыВместе. Волонтеры продолжают помогать одиноким пожилым гражданам в доставке продуктов питания и не только.

Всероссийская акция #МыВместе стартовала в губернии в марте 2020 года. За время ее проведения добровольцы отозвались на более чем 100000 обращений жителей. Сейчас в команде активистов состоят около 3500 человек.

Обратиться за помощью могут пожилые одинокие жители старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции. Для этого работают телефоны горячих линий. Жители Самарской области могут обращаться по номеру 8 800 505 78 63. Также работают муниципальные горячие линии. Самарцы могут звонить по номеру 8 846 99 76 07, тольяттинцы - 8 8482 31 28 87. Время работы горячих линий с 09:00 до 18:00.

Волонтерские штабы работают во всех 37 муниципальных образованиях области. Все звонки на горячую линию будут приняты и не останутся без реакции.