Алексей Ягудин о прокате Алены Косторной: "Тяжеловато смотрелась спортсменка"

Алена пока не пришла в оптимальную форму

Известный фигурист Алексей Ягудин прокомментировал выступление Алены Косторной на четвертом этапе Кубка России в Казани 9 ноября 2020 года. Напомним, что спортсменка заняла на этих соревнованиях лишь второе место, уступив коллеге Александре Трусовой. Это первый этап Косторной на Кубке России и вообще в этом сезоне.

-Немного непонятная концовка. Думаю, что значение имеет эта история, что недавно поменяла Алена коньки, несколько недель ушло на обкатку. Это настоящий ад для спортсмена в преддверии турнира. Раньше мы видели не один тройной аксель в программе, а сейчас только в 2,5 оборота. Тяжеловато смотрелась Алена, но это только первый действующий турнир для действующей чемпионки Европы, - отметил Ягудин.

Также он подчеркнул, что дорожка и вращения лишь второго-третьего уровня говорит о том, что спортсменка сейчас не в оптимальной форме. Всего Алена получила 226,31 балла.

Напомним, что 1 и 3 этапы выиграла Алена щербакова, 2 и 4 этапы - Александра Трусова. Алена Косторная может еще побороться за баллы в 5 этапе.