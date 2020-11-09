"Крылья Советов" пригласили на тренировку вратаря из Академии имени Коноплева

Егор Голенков рассчитывает отличиться в последнем матче первого круга Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В понедельник 9 ноября "Крылья Советов" провели тренировку на клубной базе. В занятии приняли участие почти все здоровые игроки, в том числе Александр Гацкан, пропускавший победное дерби с "Акроном" из-за дисквалификации.

- Голкипер Иван Ломаев отправился в расположение молодежной сборной России. В тренировке принял участие вратарь команды Академии имени Коноплева, выступающей в турнире ЮФЛ-1, Александр Тимченко, - рассказали в пресс-службе "КС".

Заключительный матч первого круга ОЛИМП-ФНЛ "Крылья" проведут на выезде в среду, 11 ноября. Соперник - "Краснодар-2". Волжане планируют вылетать из Самары завтра.