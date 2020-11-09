Молодой уголовник с ножом проник в квартиру 19-летней девушки из Тольятти и отобрал у нее телефон

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 28 октября, в период с 22:00 до 23:00, неизвестный преступник в квартире дома на Майском проезде в Тольятти напал 19-летнюю хозяйку жилплощади. Под угрозой ножа он отобрал у нее телефон «Samsung Galaxy S7» и скрылся.

- Эксперты оценили ущерб в 5200 рублей. На днях подозреваемого задержали, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Злоумышленником оказался 21-летний Александр Х. У него большой криминальный опыт, парень судим за грабеж, угрозу убийством побои и причинение легкого вреда здоровью.

Сейчас парень находится в ИВС. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.