Самарский министр рассказал, кого точно оставят лечиться от коронавируса дома

Самарцам рассказали, когда лучше лечиться дома

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о том, как сегодня сортирую пациентов с коронавирусом и кто точно останется лечиться дома - с пользой для себя. Он отметил, что главные "клиенты" амбулаторного этапа - пациенты с легким течением заболевания и со среднетяжелым течением, но без осложнения хроническими инфекциями.

- Если у вас температура 38-38,5, но вы молодой человек и у вас нет осложняющих заболеваний, вас будут лечить дома, будут созваниваться, узнавать о состоянии, проводить периодическое измерение сатурации. И в этом случае решающим фактором, позволяющим понять, не нужно ли перевести человека в стационар, будет динамика состояния на фоне лечения, - отметил Армен Бенян.

По его словам, для медиков важно даже не столько исходное состояние, как реакция человека на лечение. Если на фоне приема медикаментов температура, одышка кашель и прочие симптомы пропадают или снижаются, значит, все идет хорошо.

- Если же на фоне лечения наступает ухудшение - температура остается высокой, одышка нарастает, это сигнал о том, что нужно в стационар. Здесь уже вам проведут КТ, чтобы понять, насколько значительно поражение легких. Если оно выше 25%, если при этом у человека хронические заболевания, мы предлагаем госпитализацию, - уточнил Бенян.

Он также подчеркнул, что в сомнительных случаях, когда госпитализации можно избежать, лучше так и сделать: мол, дома стены помогают, а сейчас есть все возможности проводить в амбулаторных условиях такое же лечение, как в стационаре. При этом в стационаре в среднем человек проводит 11-14 дней и на пятый день уже становится очевидной динамика его болезни.