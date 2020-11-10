Геннадий Котельников - о новом бюджете: "Задача сохранить гигантские стройки, социальную защиту"

Геннадий Котельников рассказал о новых задачах бюджета на 2021 год

Председатель самарской губернской думы Геннадий Котельников рассказал о приоритетных целях формирования бюджета на 2021 год. Он отметил, что прошлый год оказался беспрецедентным по угрозе для всех отраслей жизни. Но, несмотря на это, руководство регионе поддерживает экономику и население, реализует нацпроекты. Первая и главная задача - сохранить социальную защиту. Уже в этом году сделано многое: предусмотрены послабления для малого и среднего бизнеса, льготы для жителей региона продлены.

- Но в то же время продолжаются гигантские стройки. Сколько школ, детских садов, лечебных учреждений заново строятся. Сейчас строится больше, чем даже до пандемии! Изменилось отношение к медицине, науке. Я просто уверен, что бюджет следующего года сформирован таким образом, что все гигантские стройки, необходимая социальная защита населения будут сохранены во что бы то ни стало, - отметил Геннадий Котельников.

Он также подчеркнул, что политика губернатора Дмитрия Азарова направлена на обеспечение нормальной жизни всех жителей региона. Некоторые вещи придется перенести на более поздний период, но никакие обязательства не будут забыты.

- Я очень надеюсь, что у Дмитрия Игоревича есть большое желание ситуацию выстоять, выдержать и продолжать развивать наш регион, - уточнил он.