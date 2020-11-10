В Самару привезут вакцину от коронавируса уже 30 ноября

Жителям сделают прививки от коронавируса

В Самару уже 30 ноября привезут вакцину от коронавируса. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба. Здесь отметили, что поставка планируется 30 ноября. В регионе планируют уже начинать вакцинацию, как только дозы для прививок поступят в распоряжение системы здравоохранения.

-Подготовлены списки людей из групп риска, подлежащих вакцинации в первую очередь, отрабатываются вопросы транспортировки вакцины, - рассказали в оперштабе.

Также стало известно, что 5 ноября началось обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса жителей региона. На закупку препаратов выделено 119 млн рублей из федерального бюджета, а еще 60 млн рублей из региональной казны.