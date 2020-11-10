ЦСК ВВС в Пензе проиграл "Дизелю"

Поражение в Пензе стало шестым подряд для самарцев

Самарская команда ЦСК ВВС провела выездной матч с пензенским "Дизелем" в Высшей хоккейной лиге. Самарская команда испытывает проблемы с финансированием, что сказывается на результатах.

В Пензе хоккеисты ЦСК ВВС уступили со счетом 1:3, гол забил Александр Степаненко. Это поражение стало шестым подряд для самарской команды. В турнирной таблице самарцы выпадают из первой двадцатки.

Следующая игра ЦСК ВВС состоится в Самаре и пройдет 14 ноября, во дворец спорта "Кристалл" приедет "Южный Урал" из Орска.