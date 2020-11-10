Продлен прием заявок на участие в челлендже #28днейбезнарушений в Самаре

Принимайте участие в челлендже

В Самаре продолжается челлендж #28днейбезнарушений. Стать его участниками можно было. приехав на парковку ТЦ Мега в минувшие выходные. Но нам поступило много сообщений от людей, которые хотели принять участие в акции, но побоялись выезжать в людные места из-за пандемии и не успели перекроить свои планы на выходные. Поэтому мы приняли решение о продлении регистрации на конкурс еще на неделю. Конечно же, все участники будут в равных условиях и их результаты будут сняты через 28 дней.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

Призы, которые вы можете получить

Для регистрации в конкурсе необходимо прислать заявку 11,12,13 ноября 2020 г. на почту kpsamara@phkp.ru: ФИО, гос. номер автомобиля, телефон и фотографию пробега на данный момент. В течение трех дней ОБЯЗАТЕЛЬНО приехать в редакцию «Комсомольская Правда - Самара» по адресу: ул. Лесная, 9 и получить сертификат участника. Участие в конкурсе без сертификата недействительно.

Подведение итогов конкурса «28 дней без нарушений» 8,9,10 декабря 2020 г.

Вступайте в гонку и выигрывайте замечательные призы: телефон, видеорегистратор и беспроводные наушники. И самое главное - понимайте знаки однозначно и не нарушайте правила на дороге.

Также принимайте участие в конкурсе Поспешишь людей насмешишь.