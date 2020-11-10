Школьники стали почти в 3 раза реже болеть коронавирусом

Школьники стали реже болеть на домашнем обучении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области школьники стали реже болеть ОРВИ, гриппом и коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Как рассказала по итогам заседания оперативного штаба заместитель руководителя управления Роспотрребнадзора Светлана Шерстнева, по сравнению с прошлой неделей гриппом и ОРВИ стали болеть меньше на 33,8%, внебольничной пневмонией - на 36,3%. Как прозвучало во время оперштаба, коронавирусом школьники стали болеть реже в 2,9 раза.

Как сделали вывод во время оперштаба, положительный эффект получился в результате продления каникул и введения онлайн-обучения.

Всего же в регионе коронавирусом с начала пандемии заболели более 17 тыс. человек, из которых порядка 88% выздоровели, 326 человек умерли.