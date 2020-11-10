Самолет Ил-76 с миротворцами ЦВО вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный

Самолет Ил-76 с миротворцами ЦВО и военной техникой отправился с аэродрома Ульяновск-Восточный

Самолет Ил-76 с миротворцами ЦВО и военной техникой отправился в в зону нагорно-карабахского конфликта с аэродрома Ульяновск-Восточный в Ульяновской области. На борту воздушного судна находятся бойцы личного состава, техника и необходимые материальные средства.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана сделали заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Также принято решение о размещении там российских миротворцев. Они будут контролировать обстановку, всего направлено 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области.

Российские наблюдательные посты выставят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.