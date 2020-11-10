Самарцев удивила акция с азербайджанскими флагами в центре города

Самарцы неоднозначно восприняли акцию на площади Куйбышева

В Самаре обсуждают акцию, которая прошла в городе 9 ноября, в понедельник. По городу проехала автоколонна с азербайджанскими флагами, а затем устроили салют на площади Куйбышева с большим количеством людей. Видео с салютом и автоколонной было опубликовано в соцсетях.

В Азербайджане 9 ноября празднуется День Государственного флага. В стране в этот день проходят масштабные гуляния, на городских сценах выступают творческие коллективы. Официально праздник был установлен в 2009 году. В Азербайджане 9 ноября является нерабочим днем. Празднования прошли в разных городах России, в том числе в Самаре.

В комментариях самарцы живо интересовались происходящим и выясняли, что происходит на площади. Ряд пользователей высказывались, что акцию на площади стоило остановить, другие спокойно восприняли происходящее, отметив, что это "всего лишь салют", поэтому "нет смысла так эмоционально реагировать".

Одновременно появилось сообщения о том, что в воздушном пространстве Армении был сбит российский вертолет Ми-24. Погибли два члена экипажа, один человек получил травмы. В дальнейшем в Азербайджане признали, что сбили вертолет по ошибке, пояснив, что в темное время суток он пролетел в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границе. Огонь на поражение был открыт из-за напряженной обстановке в регионе и повышенной боевой готовности.

В общественных организациях Самарской области, где состоят граждане Азербайджана, ситуацию с празднованием на площади не комментируют.