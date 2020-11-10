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Коронавирус Covid-19

В Самарской области 191 новый заразившийся: ситуация с коронавирусом на 10 ноября 2020

В регионе шесть новых летальных случаев
Вячеслав СОРОКИН
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С начала пандемии в регионе умерло 332 заразившихся коронавирусом

С начала пандемии в регионе умерло 332 заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 17 838 случаев. Из них вылечились около 90% заразившихся, в том числе, 176 - за прошедшие сутки. Умерло еще шестеро, количество летальных случаев в регионе достигло 332 человек.

Всего по стране выявлено 20 977 новых случаев в 85 регионах. Всего заразились 1,8 млн человек.