Стало известно, каким будет дефицит бюджета Самарской области на 2021 год

Дефицит бюджета в 2021 году будет заметным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, каким будет дефицит бюджета Самарской области в 2021 году. Плановые показатели главного финансового документа региона озвучил министр финансов Самарской области Андрей Прямилов на расширенном заседании правительства региона.

Как сообщил Андрей Прямилов, доходы бюджета Самарской области в 2021 году ожидаются на уровне 142, 114 миллиардов рублей. В то же время сумма расходов составит, по предварительным данным, около 149, 874 миллиардов рублей.

- Таким образом, дефицит бюджета Самарской области на 2021 год ожидается в размере 7, 760 миллиардов рублей, - сообщил Андрей Прямилов.

В то же время руководитель минфина подчеркнул, что в предварительном проекте бюджета не учтены целевые поступления из федеральной казны. Суммы, которые поступят в областной «кошелек» из федерального центра, станут известны позже, когда будет принят бюджет страны.