Самара попала в список самых добрых городов страны

Самара стала одним из самых добрых городов в стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты "Авито" составили рейтинг самых добрых городов России, в топ-10 которого вошла Самара, замкнув первую десятку. При составлении рейтинга оценивался процент объявлений с предложением отдать что-то бесплатно. Рейтинг был составлен в преддверии Всемирного дня доброты, который будут отмечать 13 ноября.

В Самаре 1,5% объявлений от их общего количества содержат предложение отдать что-либо бесплатно. Самым добрым городом оказалась Уфа, где таких объявлений 2,7%. Москва при этом оказалась лишь на 16-м месте в рейтинге.

В Самаре больше всего объявлений с бесплатными предложениям в разделе "Для дома и дачи". Горожане готовы безвозмездно поделиться стройматериалами и бытовой техникой. Популярна и категория "Животные", где бесплатно отдают собак и кошек, чаще беспородных.

В целом по стране реже всего готовы отдать дорогую электронику. Но если поискать, можно бесплатно получить даже iPhone. Гораздо охотнее делятся музыкальными инструментами - отдают гармони, гитары и даже фортепиано.

Среди объявлений о просьбах получить что-либо даром, в Самаре также преобладают запросы о вещах для дома и дачи - просят стройматериалы, инструменты и растения.