Власти рассказали, сколько денег выделят на здравоохранение и образование в Самарской области в 2021 году

На соцподдержку медработников собираются направить 155 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области рассказали, сколько денег планируют потратить на здравоохранение и образование в 2021 году. Первоначальный проект бюджета представили общесвенности на расширенном заседании правительства 10 ноября.

Как рассказал руководитель областного минфина Андрей Прямилов, основная часть казны региона будет потрачена на социально значимые направления. Так, больше всего денег, 43,2 миллиарда рублей (28,9%) будет направлено на социальную политику. Еще 27,6% бюджета (это 41,36 млрд рублей) потратят на образование.

В общей сложности на здравоохранение в регионе в 2021 году собираются потратить 22,9 миллиардов рублей. Из них больше половины, 12,5 миллиардов будут направлены на страховые взносы по ОМС для неработающего населения. 717 миллионов потратят на обеспечение льготников лекарствами, 806 – на высокотехнологичную медицинскую помощь, 155 миллионов – на меры соцподдержки для медработников.