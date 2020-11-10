В самарском минфине рассказали, за счет чего собираются сэкономить бюджетные деньги в 2021 году

Некоторые статьи расходов предполагается сократить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава самарского минфина Андрей Прямилов предложил оптимизировать ряд расходов областного бюджета в 2021 году. По словам министра, это необходимо для того, чтобы снизить дефицит областной казны. Напомним, в следующем году он может составить более семи миллиардов рублей.

На расширенном заседании областного правительства 10 ноября Андрей Прямилов предложил убрать из статей расходов на 2021 год те проекты по капитальному строительству в городах и селах, по которым до 1 декабря 2020 года не будет готова проектная документация.

Губернатор Дмитрий Азаров это предложение поддержал.

- Некоторые проекты готовятся годами, это совершенно недопустимо. Например, это проект тетра «Грань» в Новокуйбышевске, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, доходы бюджета Самарской области в 2021 году предполагаются в сумме 142, 114 млрд рублей, а расходы - 149, 874 млрд рублей