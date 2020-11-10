В Самаре уволили директора хореографического училища после выступления воспитанников на частной вечеринке

директор Самарского хореографического училища Регина Молошник уволена после выступления воспитанниц на частной вечеринке

Уволена директор Самарского хореографического училища Регина Молошник, чьи воспитанники выступали на частной вечеринке самарского бизнесмена. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В октябре в Самаре разгорелся разгорелся конфликт между родителями и руководством хореографической школы после выступления детей на концерте в театре оперы и балета. Как оказалось, там проходило празднование дня рождения дочери бизнесмена Артема Шишакина. Родители оказались крайне возмущены ситуацией, отметив, что их дети "не танцуют, как обезьянки, на частных вечеринках" "перед выпивающей и закусывающей публикой" "в угоду каким-то дядям-тетям". Также родители высказывались, что их дети долгое время находились "в душных гримерках и за кулисами".

После концерта депутат направил запросы в прокуратуру с просьбой разобраться в произошедшем, сейчас проводится прокурорская проверка.

"Директор Самарского хореографического училища, Регина Молошник, чьих воспитанниц тайком от родителей отправили выступать на частный корпоратив, уволена приказом Министерства культуры Самарской области", - написал Хинштейн.