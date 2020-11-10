За сутки в Самаре более 100 новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за сутки выявили 102 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего во вторник зафиксирован 191 новых случай. Помимо Самары наибольшее количество заразившихся в Тольятти, где 15 человек, в Отрадном, где 14 заболевших, и в Похвистнево, где 11.

Среди новых пациентов 141 уже болели ОРВИ и внебольничной пневмонией, 30 выявили из числа контактных, 20 - при профосмотрах.

Умерло еще шесть человек. Среди них три женщины в возрасте от 73 до 84 лет и трое мужчин от 52 до 79 лет. Четверо из них страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и эндокринной систем, двое не имели других болезней.

Всего с начала пандемии заразились 17 838 человек, из них выздоровели 88%. Умерло 332 заразившихся.