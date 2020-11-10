Лучшее в «Билайн ТВ»: новая подписка «4в1» с more.tv, ivi, ViP Play и дополнительным контентом за 399 рублей в месяц

Билайн представляет новую ТВ-подписку «4в1» для всей семьи, которая включает эксклюзивный контент от ведущих онлайн-сервисов: more.tv (18+), ViP Play (18+), ivi (12+), а также фильмы, сериалы и мультики от «Билайн ТВ» (12+).

При подключении подписки «4в1» пользователи получают доступ к самому разнообразному контенту: фильмы, сериалы, мультфильмы и шоу.

· Подписка more.tv дает пользователям «Билайн ТВ» возможность смотреть премьеры российских сериалов до эфира на ТВ, а зарубежных сериалов – одновременно со всем миром, а также открывает доступ к собственным сериалам и шоу more originals.

· Подписка ViP Play открывает доступ к новинкам кино, модным сериалам, мультфильмам, научным передачам, развлекательным шоу и спортивному контенту видеосервиса.

· Подписка ivi включает тысячи фильмов и сериалов, среди которых – эксклюзивы, доступные, в том числе, в 4K и с объемным звуком 5.1.

· Контент от «Билайн ТВ» включает в себя фильмы разных жанров, все сезоны популярных сериалов, познавательный контент, а также мультсериалы для самых маленьких зрителей.

Активировать подписку просто: достаточно зайти в раздел «Видео» в «Билайн ТВ», найти подписку «4в1» и нажать кнопку «Активировать». Первые 3 дня абоненты смогут опробовать подписку бесплатно. Предложение действует до 30 ноября 2020 г. и недоступно для абонентов Домашнего Цифрового Телевидения.