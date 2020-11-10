Полицейского из Отрадного задержали за избиение местного бизнесмена

Разбирательства по скандальной истории продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 ноября следователи допросили оперуполномоченного из Отрадного Рахипа Ихтиарова. Напомним, что старшего лейтенанта подозревают в причинении серьезных травм местному бизнесмену Виталию Федосееву. Случилось это в ночь с 30 на 31 октября - после ссоры в кафе "Береза", журналисты "КП-Самара" писали подробности.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжестью вреда здоровью. Ихтиаров допрошен в качестве подозреваемого, его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, - рассказал "КП-Самара" собственный источник.

Напомним, что конфликт мог начаться из-за девушки. Якобы начальник отдела МВД Сергиевского района Сергей Зацепин приревновал к предпринимателю свою подругу, а его коллеги решили заступиться. По другой версии Виталия и его друзей избили из-за перепалки в курилке возле заведения.

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Пострадавший получил серьезные переломы костей лица и едва не лишился зрения, подозреваемый пока один — сотрудник уголовного розыска (подробности)