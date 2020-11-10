Военные ЦВО продезинфицировали Красноармейский пансионат под Самарой

Военные продезинфицировали и прилегающую территорию

Военные ЦВО провели дезинфекцию в Красноармейском пансионате для престарелых и инвалидов в Самарской области, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций в учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО во вторник.

Дезинфекцию провели мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии ЦВО. Продезинфицировали не только помещения пансионата, но и дороги около него с прилегающими территориями. Военные использовали авторазливочные станции и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции.

Как отмечается, в пансионате, где проживает порядка 200 человек, после обработки смогут продолжать оказывать социальные услуги с надлежащей безопасностью.

В Самарской области по состоянию на 10 ноября, коронавирусом заразились 17 838 человек, из которых вылечились порядка 88%. Умерло 332 человека.