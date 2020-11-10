В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Химками»

Именно «Химки» заняли место «Крыльев» в РПЛ в этом сезоне. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В Москве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2020/2021. На этой стадии турнира «Крылья Советов» сыграют с «Химками». Матч пройдет 20 или 21 февраля в Подмосковье.

Напомним, именно «Химки» заняли место «Крыльев Советов» в Российской премьер-лиге в сезоне 2020/2021.

В Кубке России этого сезона «Крылья» прошли омский «Иртыш», а после вышли из группы с волгоградским «Ротором» и ставропольским «Динамо».

«Химки» начали с группового этапа, где обошли «Нижний Новгород» и иркутский «Зенит», набрав пять очков.