«ВИЧ можно лечить!»: более 400 жителей Самарской области прошли экспресс-тестирование

Фото ГБУЗ СОКЦ СПИД

Автомобили с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» жители Самарской области узнали легко. Вот уже третий раз наш регион становиться участником Всероссийской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию. В этом году во время акции свой ВИЧ-статус узнали более 400 жителей губернии. Экспресс-тестирование прошло в 5 городах области: Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Самара, Новокуйбышевск.

Сегодня знать всё о ВИЧ-инфекции – это ответственность каждого, осознанный выбор человека, относящегося серьезно к своему здоровью и здоровью близких. Специалисты неустанно повторяют, что риск заражения есть у каждого, невзирая на возраст, пол, социальный статус. Но с ВИЧ-инфекцией можно бороться, а самое главное, предотвращать заражение. Это подробно обсудили на образовательных семинарах для медицинских специалистов, которые прошли в городах проведения акции.

Фото ГБУЗ СОКЦ СПИД

На лекциях для врачей первичного звена специалисты рассказали об особенностях дотестового и послетестового консультирования, показали обучающие фильмы, в которых продемонстрированы различные модели диалога и показана роль врачей при консультировании пациентов.

Закрытие областного этапа акции прошло 9 ноября в конференц-зале ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Во время торжественного мероприятия по традиции главный врач Чернова Оксана передала флаг региона организаторам в знак участия Самарской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».