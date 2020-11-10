В тольяттинской квартире нашли труп убитого мужчины

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 8 ноября в квартире дома на улице Тополиной в Тольятти был обнаружен труп 51-летнего хозяина жилплощади. На теле мужчины эксперты зафиксировали ножевые ранения.

- Установлено, что смертельные порезы ему мог нанести 47-летний местный житель, который проживает в этом же доме, но в другой квартире. Причина конфликта сейчас устанавливается, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого ищут. Не исключено, что ссора между соседями произошла ссора во время распития спиртных напитков. Расследование продолжается.