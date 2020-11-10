Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В тольяттинской квартире нашли труп убитого мужчины

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сейчас расследование продолжается
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 8 ноября в квартире дома на улице Тополиной в Тольятти был обнаружен труп 51-летнего хозяина жилплощади. На теле мужчины эксперты зафиксировали ножевые ранения.

- Установлено, что смертельные порезы ему мог нанести 47-летний местный житель, который проживает в этом же доме, но в другой квартире. Причина конфликта сейчас устанавливается, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого ищут. Не исключено, что ссора между соседями произошла ссора во время распития спиртных напитков. Расследование продолжается.

Криминал