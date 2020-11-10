Дмитрий Азаров о борьбе с пандемией: "Нам приходится исправлять ошибки псевдооптимизации здравоохранения"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании регионального кабинета министров в Самарской области рассказал о том, как сегодня ведется борьба с коронавирусом, какие успехи в модернизации здравоохранения достигнуты за два года и что мешает сегодня в наибольшей степени.

- Сегодняшняя, сложная из-за пандемии коронавируса, ситуация наверняка была бы гораздо сложнее, если бы мы не предприняли целый ряд важных шагов - это возведение и ремонт поликлиник и ФАПов, строительство новых детских и взрослых поликлиник, - уточнил глава региона.

Он напомнил, что в 2019 году в строй ввели 9 аппаратов КТ, 9 рентген-аппаратов, 10 мобильных флюорогафов, 20 аппаратов УЗИ. Парк машин скорой помощи обновился на 100%. Сегодня для борьбы с пандемией создаются новые койки.

- Нам, наверное, пришлось бы гораздо легче, если бы с 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений не был сокращен на 5114 коек. За эти же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 - со 162 до 118. И нам приходится исправлять вот такие последствия псевдооптимизации системы здравоохранения, - посетовал губернатор.

Однако шаги для исправления ситуации предпринимаются достаточно серьезные. И уже сегодня стало больше бригад "скорой", в ряды медработников влились еще 2000 человек, выделено больше 130 автомобилей для больниц в муниципалитетах. Тестирование на коронавирус охватывает в два раза больше людей, чем в соседних регионах.

- В 2021 году в наших планах на укрепление здравоохранения - не меньше задач, - резюмировал Дмитрий Азаров.