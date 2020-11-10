В Самарской области снегопад продлится несколько дней

На этой неделе в Самаре станет холоднее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие дни в Самарской области ожидается снегопад, говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По прогнозам синоптиков, снега следует ждать во все оставшиеся до конца рабочей недели дни. Самарский регион оказался под влияние тыловой части циклона, центр которого смещается с Карского моря на Урал. В результате в регион пришли снегопад и ветер.

На этой неделе температура воздуха будет понижаться и станет близка к своей климатической норме. Ожидается до -4 градусов по Цельсию и до -7 ночью.