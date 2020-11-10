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Экономика

Пожелания фракции «Единой России» будут учтены в бюджете Самарской области в 2021 году

Единороссы попросили принять в расчёт основные наказы избирателей
Кристина АДАЕВА
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Во вторник, 10 ноября на расширенном заседании областного правительства Самарской области обсудили региональный бюджет на 2021 год. Пока главный финансовый документ региона не окончательный, его еще будет обсуждать в Самарской губернской думе, где депутаты выскажут свои замечания и внесут поправки. Тем не менее, основные параметры главного финансового документа на предстоящий год уже обозначены: доходы на следующий финансовый год планируются в объеме 142 млрд. 114 млн. рублей, а общий объем расходов - в сумме 149 млрд. 874 млн. рублей.

Две трети областного бюджета власти собираются потратить на социальные нужды, причем по сравнению с 2020 годом суммы социальных обязательств вырастут. При этом власти предполагают, что доходы областного бюджета неизбежно уменьшатся.

- Конечно, пандемия внесла свои коррективы в экономический прогноз развития области, и нам предстоит буквально в ручном режиме регулировать финансовые потоки. Фракция «Единой России» обратилась к губернатору и правительству с предложением уделить пристальное внимание выделению средств на оказание качественной медицинской помощи, особенно в ситуации борьбы с пандемией короновируса, сохранение публичных социальных гарантий, ремонт учреждений культуры, развитие образования и спорта и, конечно, поддержку села. Для нас принципиально важно, чтобы программа партии, основные наказы избирателей, партийные проекты были профинансированы и реализованы. Сегодня на заседании Правительства я убедился, что пожелания фракции учтены, - прокомментировал руководитель фракции «Единой России» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

В ближайшее время документ поступит на обсуждение в Самарскую губернскую думу.

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