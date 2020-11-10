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В "Кошелев-Парке" высадили порядка 100 деревьев

Застройщик уверен, что жители будут ухаживать за новыми деревьями
Сергей ЧЕРНЫХ
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Сажать деревья в новом районе будут и в следующем году

Сажать деревья в новом районе будут и в следующем году

В новом районе "Кошелев-Парк" продолжается преображение территории. Летом там создавали "Эмоджи-парк" - устанавливали светодиодные качели и огромные яркие смайлики.

В районе продолжают благоустройство и начали сажать деревья. Этой осенью рядом с жилыми комплексами "Видный" и "Пять бульваров" посадили ели, тополя, рябины и березы - всего порядка 100 деревьев.

Застройщик продолжит высаживать деревья до конца осени и весной 2021 года. В компании рассчитывают, что жители не останутся безучастны и будут ухаживать за новыми деревьями.