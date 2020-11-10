В Самарской области в столкновении двух автомобилей пострадал водитель без прав

Водитель на KIA не пропустил отечественную легковушку. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП, в котором кроссовер KIA врезался в легковушку ВАЗ-2106. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Водитель на KIA ехал со стороны "Осинки-Приволжье" в направлении села Ольгино. На одном из перекрестков он двигался по второстепенной дороге и не пропустил ВАЗ-2106, который имел преимущество.

В результате аварии пострадал 36-летний водитель отечественного автомобиля. После осмотра врачей он был отправлен лечиться домой. При этом выяснилось, что он не имел водительских прав.

По факту случившегося в полиции проводится проверка.