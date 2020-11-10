Экс-полковник Вера Рабинович обжаловала приговор в Самарском областном суде

Вера Рабинович пыталась убедить суд, что пыталась совершить мошенничество - это обеспечило бы ей более "мягкий" приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский областной суд поступило громкое дело бывшего следователя Веры Рабинович.

Напомним, полковника юстиции задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области в декабре 2018 года при получении 2,5 млн рублей. По версии следствия, за взятку она обещала помочь тольяттинскому предпринимателю возбудить и довести до суда уголовное дело по его заявлению. Деньги передавались через двух посредников - Виталия Прокофьева и Жанну Назарову, оба пошли под суд вместе с Рабинович.

11 августа в Октябрьском районном суде им вынесли обвинительный приговор: Рабинович признали виновной в получении взятки, за что лишили ее звания и приговорили к 8 годам колонии общего режима. Ее предполагаемых сообщников также осудили: Назарова получила 7 лет лишения свободы, Прокофьев - 4 года "строгача",

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор, дело на днях поступило в Самарский областной суд. Теперь оценивать виновность бывшего следователя Рабинович и ее знакомых будет коллегия из трех судей. Правда, когда - пока не ясно: дата заседания еще не назначена.

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