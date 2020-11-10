В Самаре выявили 5 ночных клубов, которые нарушили постановления губернатора

Кроме торговых центров, в Самаре начали проверять также рестораны и ночные клубы Фото: Архив "КП"

В Самаре продолжают проверять, как обычные люди и организации соблюдают меры безопасности, которые власти установили для борьбы с коронавирусом.

Во время школьных каникул и "удаленки" школьникам, к примеру, запрещено находиться в торговых центрах без сопровождения родителей или иных законных представителей. За нарушение этого ограничения предусмотрено 2 вида ответственности: предупреждение самим подросткам и их родителям либо штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.

С начала действия этого ограничения в городе чиновники и полицейские уже провели 89 рейдов, по итогам которых составили 66 протоколов на родителей несовершеннолетних нарушителей.

Кроме того, с 1 сентября в городе уже зафиксировано 11 нарушений режима самоизоляции. С 1 ноября проверять начали еще и ночные клубы, в отношении 5 подобных заведений уже составлены протоколы, решать вопрос об их наказании будет суд.