Самарских медиков отправили бороться с коронавирусом в Иркутск

К иркутским врачам на подмогу отправились самарские коллеги

Восемь самарских врачей отправились в Иркутскую область, чтобы помочь местным коллегам бороться с коронавирусом. Запрос поступил от федерального министерства здравоохранения. Ситуация в сибирском регионе сейчас очень печальная, именно поэтому там потребовалась помощь извне. В состав мобильной бригады вошли и врачи, которые будут работать в первичном звене, и те, кто поможет открыть новый ковидный госпиталь и окажет хирургическую помощь, сообщает минздрав РФ.

- На наших докторов возложена большая задача - оказать помощь жителям Иркутской области, поддержать здравоохранение, обменяться опытом с коллегами, научить тому, что мы умеем, врачей, которые только сейчас встречаются с новой инфекцией. В основном они будут заниматься лечебной работой - нужно будет сделать обходы, скорректировать листы назначений, отрегулировать эпидпроцесс, - отметил представитель СамГМУ Дмитрий Константинов.

Отбирали врачей в командировку на добровольных основах. Их главная задача - помочь снизить заболеваемость и - самое главное - летальность. До этого врачей из федеральных центров уже направляли в Алтай, Крым, Кемеровскую область, Забайкальский край.

В Иркутской области только за последние сутки нашли 252 новых случая коронавируса. 556 человек с начала пандемии скончались. Заразились с первых дней 26 772 человека, выздоровели 20 695. Коллеги подробнее рассказывают, что происходит из-за инфекции в их регионе.