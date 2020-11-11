Судебные приставы арестовали дорогой Mercedes предпринимателя за долг в 650 тыс. рублей

После ареста автомобиля долг был полностью оплачен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области у предпринимателя арестовали дорогостоящую иномарку за долг в 650 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении УФССП региона.

По данным судебных приставов, бизнесмен арендовал земельный участок, а аренду оплачивал нерегулярно, накопив крупный долг. В результате арендодатель написал заявление о взыскании долга.

Как установили приставы, у должника был автомобиль Mercedes. Они выехали по месту жительства предпринимателя и наложили арест на автомобиль. Только после этого долг за аренду земельного участка был погашен полностью.