В Самарской области двое мужчин месяц сливали нефтепродукты из вагонов поездов

Фигуранты месяц сливали топливо с цистерн на железнодорожных путях

В Самарской области раскрыли кражу нефтепродуктов из поездов в районе станции Безенчук, пока те стояли на светофоре. Об этом говорится в сообщении средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

В районе станции Безенчук оперативники обнаружили машину, в которой было пять пластиковых емкостей по 1 тыс. литров каждая, в одной из которых находились нефтепродукты. От машины к железнодорожным путям вел шланг.

Около машины задержали двух местных жителей 35 и 38 лет, которые рассказали, что сливали бензин с цистерны на железной дороге. Как выяснилось, задержанные в течение месяца сливали топливо с цистерн, пока составы стояли на светофоре. Подозреваемые подъезжали на грузовике к вагонам, один из них забирался на цистерну и взламывал запорно-пломбировочное устройство, второй соучастник подавал шланг. Таким образом они слили 3,5 тонны нефтепродуктов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Осмотрев гараж одного из фигурантов, оперативники нашли там 38 бочек с топливом. Ущерб составил порядка 100 тыс. рублей.

Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.