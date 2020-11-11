В Самаре выявляют подростков, которые находятся в ТЦ без взрослых

Протоколы могут составить на тех, кому уже больше 16-ти лет

В Самаре представители районных администраций вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и полицейскими проводят рейды по торговым центрам, где ищут подростков без сопровождения взрослых.

В конце октября в Самарской области детям до 18 лет запретили бывать в торговых центрах без сопровождения взрослых ради профилактики коронавируса. После введения запрета начались рейды, всего их прошло 11, по итогам которых уже составлено 24 административных протокола.

Протоколы составляются на подростков, которым больше 16-ти лет. В дальнейшем информация о них передается в комиссию по делам несовершеннолетних. Если нарушителю еще нет 16-ти, то с ним и его родителями проводят профилактические беседы.

Как отмечают в администрации, в основном с подростками во время рейдов беседуют, а затем предлагают покинуть помещение.