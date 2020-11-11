Названы санатории в Самарской области, в которые отправят долечиваться от COVID-19

Еще несколько санаториев включатся в работу по долечиванию

Стало известно, какие санатории Самарской области примут на долечивание пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал депутатам Самарской губдумы замминистра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

Сейчас на долечивание отправляем тех пациентов, которые уже демонстрируют устойчивую положительную динамику, выздоравливают, однако не могут пока быть выписаны домой. Но при этом занимают места в госпиталях, необходимые для больных в остром состоянии, - объяснил Вдовенко.

Сейчас на долечивание коронавирусных больных принимают в санатории "Можайский" и "Сергиевские минеральные воды" - там открыто 295 коек.

В ближайшее время откроется ещё 564 койки. Пациентов после коронавируса примут санаторий Волга, санаторий им. Чкалова, санаторий Красная Глинка и санаторий Рачейка. На долечивание отправляют пациентов, у которых температура более трех дней держится на уровне 37 градусов, сатурация - более 95%, и есть как минимум один отрицательный тест на COVID-19.