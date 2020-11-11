За сутки зафиксировано еще 4 летальных случая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще 195 человек заразились коронавирусом по состоянию на 11 ноября 2020 года. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 18 033 человека. Из них вылечились около 16 тыс., в том числе 193 - за прошедшие сутки. Зарегистрировано 4 новых летальных случая, всего умерли 336 человек.

В целом по стране за сутки 19 851 новых случаев заражения в 85 регионах, за все время заболели 1,8 млн человек.