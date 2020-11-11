В Самаре рассказали, будут ли открывать COVID-госпитали в торговых центрах

Койки с больными в ТЦ ставить не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском минздраве рассказали, будут ли открывать коронавирусные госпитали в торговых центрах и на территории спортивных объектов. Как заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Вдовенко на совещании с депутатами Самарской губдумы, такой вариант чиновники действительно прорабатывали.

- Мы задействовали под лечение коронавирусных больных уже 6163 койки, в ближайшие дни их число увеличится до семи тысяч. Это очень сильно увеличит нагрузку на оставшиеся 20 тысяч коек, - объяснил Вдовенко. - Поэтому мы изучали возможность открытия коек в непрофильных местах, например, торговых центрах, спортобьектах. Однако выяснилось, что переоборудовать их в ковидные госпитали сложно - есть серьёзные требования к объектам с круглосуточным пребыванием людей. Как объяснил замминистра, речь о требованиях пожарной безопасности, а также об обеспечении кислородом.

- Это время и ресурсы, которых нет, - подчеркнул замминистра. - Например , сейчас в России большие проблемы с газификаторами, их просто не хватает. Мы даже вынуждены собирать газификаторы из двух - трех старых.

В результате в качестве дополнительных коек было решено задействовать санатории для долечивания коронавирусных больных.