Стадион в Жигулевске перед матчем «Акрона» и «Волгаря» засыпало снегом

Вот в такую погоду «Акрон» готовился к матчу с «Волгарем». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Пресс-служба «Акрона» поделилась фотографиями поля стадиона «Кристалл» в Жигулевске, которое вечером во вторник, 10 ноября, засыпало снегом. Снегопад, правда, был не самым сильным и только припорошил газон. Однако фотографии получились красивыми.

Напомним, в среду, 11 ноября, «Акрон» примет астраханский «Волгарь» в рамках 21 тура Футбольной национальной лиги. Матч начнется непривычно рано для буднего дня – в 16:00 по местному времени.

Жигулевск вчера засыпало снегом. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Игра «Акрона»и «Волгаря» начнется в 16:00 по местному времени. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Ранее по интернету разлетелись фото снегопада во время матча МЛС в Солт-Лейк-Сити местного «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг Канзас-Сити».