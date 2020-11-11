Власти Самары хотят усилить контроль за барами и ночными клубами

С начала ноября нарушения нашли в пяти заведениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в городской администрации планируют ужесточить контроль над ночными клубами, барами, кафе и ресторанами, работающими в ночное время. Такое решение было принято во время заседания штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось в мэрии.

Ранее в регионе ограничили работу досуговых заведений. В частности, в ночное время, с 23:00 до 6:00, они могут работать только при 50-процентной посадке.

Как отметила в ходе заседания глава города Елена Лапушкина, представители районных администраций вместе с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора проверяют кафе, бары и рестраны. С начала ноября проверили 7 заведений, в пяти из них нашли нарушения.

Кроме того, в регионе проверяют торговые центры, где нельзя находится детям и подросткам.