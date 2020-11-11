В Самарской области 32 многодетные семьи получили 74,5 млн рублей на новое жилье

Средства в основном получают семьи, в которых шесть и более детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 32 многодетные семьи получили 74,5 млн рублей из резервного фонда губернатора для улучшения жилищных условий. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В текущем году помощь была оказана девяти семьям, в которых в основном шесть и более детей. «Наша с вами совместная работа по предоставлению жилья многодетным семьям была отмечена президентом страны Владимиром Путиным. Помощь продолжим оказывать», — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона также поручил правительству проработать вопрос обязательного страхования жилья для многодетных семей. Так, одна из семей, получивших средства, лишилась дома из-за пожара и сейчас проживает на съемном жилье. Губернатор сказал, что необходимо провести ревизию и застраховать жилье за счет муниципалитетов, часть средств будет компенсировано из регионального бюджета.