В самарском УФАС оштрафовали "ЭкоСтройРесурс" на 825 тыс. рублей

Регоператор завышал цены на вывоз мусора для медучреждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская антимонопольная служба оштрафовала "ЭкоСтройРесурс" на 825 тыс. рублей за что, компания в несколько раз завысила цены на свои услуги для медицинских организаций.

Как выяснилось, в 2019 году регоператор при расчете платы за свои услуги использовал данные о количестве посетителей за год, в то время как следовало взять данные за месяц. В итоге для двух клиник плата за месяц составила соответственно 29,9 тыс. рублей и 134,5 тыс. рублей. Эти суммы при применяемой системе подсчетом оказались завышены в 12 раз.

В антимонопольной службе выдали регоператору предписание пересчитать плату за услуги и наложила крупный штраф.