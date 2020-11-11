Общее количество заболевших в регионе составляет 18 033 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самаре выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Не считая областной столице, наибольшее количество заболевших в Красноярском районе, где 25 случаев, и в Тольятти, где 24. Об этом сообщили в региональном оперштабе в среду, 11 ноября.

Больше всего заразившихся находят среди пациентов с ОРВИ и пневмонией, на этот раз таких 149 человек. Из числа контактных на этот раз выявлено 18, при профосмотрах нашли 28 заболевших.

За сутки в Самарской области четыре новых летальных исхода. Умерло четыре женщины, самой молодой из которых было 40 лет, она страдала заболеваниями эндокринной системы. У двух женщин в возрасте 66 лет и 87 лет были сопутствующие заболевания, еще одна женщина 64 лет других заболеваний не имела.

За сутки в регионе 195 новых заразившихся, общее количество заболевших составляет 18 033 человек, из них вылечились почти 16 тысяч. Умерло 336 человек.