Треть зараженных коронавирусом в Самарской области продолжают ходить на работу

Не все самарцы с положительным тестом на коронавирус добросовестно соблюдают самоизоляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области треть зараженных коронавирусом продолжают ходить на работу. Такие пугающие цифры прозвучали на совместном заседании представителей всех фракций Самарской губдумы, комитета по здравоохранению и минздрава 11 ноября.

Представители облправительства рассказали депутатам, что хотя число новых зараженных в регионе по-прежнему растет, многие самарцы, болеющие COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, игнорируют требования по самоизоляции.

- По данным Роспотребнадзора коэффициент распространения коронавируса в Самарской области сейчас составляет 1,1. Это значит, что один больной заражает 1,1 пациента. Если коэффициент будет меньше единицы, это будет значить, что инфекция пошла на спад, - пояснили чиновники. - При этом при заполнении документов во время диагностики на коронавирус 44% тестируемых в октябре написали, что они нигде не работают или являются пенсионерами. А когда начали разбираться, кто эти люди, связались с пенсионным фондом, с налоговой, получилось, что тех, кто действительно не работает или пенсионер – не 44%, а 12%. Вопрос – где остальные 30%? То есть это люди, которые болеют в легкой форме или вовсе бессимптомно, и при этом по-прежнему ходят на работу и продолжают заражать других. А медики и так загружены, и не всегда успевают с эпидрасследованиями.

Власти обратились к депутатам с просьбой проработать меры по дополнительному контролю за такими больными, в том числе за работодателями, которые допускают нахождение работников с подтвержденным коронавирусом на рабочем месте. Народные избранники пообещали разработать такие меры.