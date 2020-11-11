В Самарской области хотят упростить процедуру наложения штрафов на нарушителей коронавирусного режима

16% самварцев считает, что ограничительные меры нужно ужесточать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задумались об ужесточении системы контроля за нарушителями режима самоизоляции при коронавирусе. Кроме того, власти хотят упростить процедуру наложения штрафов на нарушителей. С соответствующими предложениями областные чиновники обратились к депутатам Самарской губдумы на совместном заседании представителей всех думских фракций, комитета по здравоохранению и минздрава 11 ноября.

Представители облправительства рассказали народным избранникам о результатах социологических исследований.

- 16% опрошенных говорят, что ограничительные меры надо ужесточить вплоть до введения локдауна. 17% говорят, что ограничительные меры надо отменить. А 57% говорят, что нужно более эффективно использовать уже имеющиеся меры, - пояснили чиновники. - Мы понимаем, что от ограничительных мер эффект есть. Так, например, весной этого года в Сызрани интенсивность распространения коронавируса была в полтора раза выше, чем по области. С лета там стали применяться гораздо более жесткие ограничения, чем в целом в области – только за последние два месяца в Сызрани на нарушителей выписали более 700 протоколов. И результат есть - сейчас там уровень инфицированности в полтора раза меньше среднеобластного. Меры работают, но вопрос в том, что каждый протокол это кипа бумаг. Нужно проработать административный протокол упрощение их реализации.

Депутаты откликнулись на просьбу региональных властей.

- Мы подготовим все необходимые законодательные инициативы для проекта по ужесточению контроля за соблюдением ограничений, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин. – Это потребует подробного анализа правоприменительной практики.