Наставник «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал ничью с «Краснодаром-2»

Наставник самарцев считает, что надо собраться и брать очки в матчах с прямыми конкурентами. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью с «Краснодаром-2» в матче 21 тура Футбольной национальной лиги. Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

- Мы создали моментов много, очень много, контролировали игру. Когда не забили пенальти, даже в этот момент уверенность была, что все под контролем и сейчас мы дожмем соперника. Потом пропускаем совсем необязательный гол. У нас такие все мячи, они логическому обоснованию не поддаются, и мы опять пропустили такого плана гол, но отыгрались. Второй тайм. Несмотря на то, что мы комбинировали, доминировали, можно было бы сказать, что надо было лучше двигать мяч, но у нас не было возможности освежить заменами в группе атаки. У нас недостаточно людей сейчас в группе атаки – много травм. Наверное, поэтому мы в конце стали играть проще, и качество, и количество моментов у нас уменьшилось, - приводит слова наставника самарцев пресс-служба клуба.

При этом Игорь Осинькин отметил, что сейчас надо идти дальше и брать очки с прямыми конкурентами.

- Надо сделать правильные выводы и идти дальше. У нас второй круг начинается сложнейшим отрезком из шести-семи игр с командами, считающимися одними из фаворитов. Надо идти дальше и брать очки с прямыми конкурентами. Если будет такое качество игры, мы будем брать свои очки, - сказал главный тренер «Крыльев».

Напомним, следующую игру самарцы проведут дома против московского «Велеса». Встреча пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 15 ноября.