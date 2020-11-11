В Самарской области врачи пожаловались, что за свои деньги покупали лекарства для коронавирусных больных

Вопрос обеспечения лекарствами волнует и медиков, и пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врачи пожаловались, что за свои деньги покупали медикаменты для лечения коронавирусных больных. Об этом рассказал руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин на совместном заседании представителей всех думских фракций, комитета по здравоохранению и минздрава 11 ноября. По словам депутата, соответствующие жалобы поступили в его приемную.

- Мы собрали по всему региону жалобы пациентов и медиков на лекарственное обеспечение и предоставили их в министерство здравоохранения, - рассказал Алексей Лескин. – Например, один из пациентов пожаловался нам, что находясь в стационаре был вынужден на свои деньги покупать лекарства от коронавируса на 10 тысяч рублей. А медики одного из медучреждений Новокуйбышевска пожаловались, что на свои средства приобретали медикаменты для больных.

В министерстве здравоохранения Самарской области пообещали разобраться в ситуации. А депутаты проведут в Новокуйбышевске выездное заседание думского комитета по здравоохранению.