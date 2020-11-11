Диктант мог написать любой желающий

В Самарской области более 60 тыс. человек написали Большой этнографический диктант. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Международная просветительская акция проходила с 3 по 8 ноября и состоялась уже в пятый раз. Проверить свои знания мог любой житель России и других стран, владеющий русским языком, а также английским и испанским языками.

В Самарской области диктант написали 63 831 человек в онлайн-формате, еще 65 участников - на офлайн-площадке. При этом за все предыдущие годы диктант написали 14 тыс. самарцев.

В этот раз по количеству участников Самарская область оказалась на шестом месте среди всех регионов страны. Всего по стране диктант написали 1,7 млн человек из 85 регионов страны и 122 стран, а за пять предыдущих лет - более 3 млн человек из 123 стран.

В Самарской области диктант писали в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Диктант включал в себя 30 вопросов, в том числе 20 из них - единые для всех участников и 10 - уникальные для каждого региона.

Участники получили специальные сертификаты, правильные ответы на вопросы будут опубликованы до 16 ноября.