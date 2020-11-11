Сейчас в Самарской области развернуто 6163 койки для больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где еще в Самарской области появятся койки для больных коронавирусом. Об этом рассказали на совместном заседании представителей всех фракций Самарской губдумы, комитета по здравоохранению и минздрава 11 ноября.

На сегодняшний день под лечение коронавирусных пациентов выделено 6163 койки в 28 больницах региона. Причем коечный фонд постоянно обновляется. Только в октябре были дополнительно введены 300 коек в 1-й городской больнице Тольятти, запущен инфекционный госпиталь на 180 коек в 8-й горбольнице Самары, 240 коек выделено под коронавирусных больных в Самарском областном клиническом госпитале ветеранов войн.

- В настоящее время подготовлено 200 коек для пациентов с COVID-19 в Клиниках СамГМУ. Фактически весь терапевтический корпус Клиник становится инфекционным госпиталем, - рассказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Еще 240 коек появится в СГБ №10 и 160 коек в Самарской МСЧ №5.

По данным областного минздрава на сегодняшний день в регионе развернуто 6 163 коек для больных коронавирусом, а до 23 ноября их число врастет до 7063 коек. Как сообщил замминистра здравоохранения Сергей Вдовенко, из них 3067 коек не обеспечены кислородом. 2156 коек обеспечены кислородом, однако не обеспечены аппаратами ИВЛ. 442 нереанимационные койки обеспечены аппаратами ИВЛ. Также действует 498 реанимационных коек.